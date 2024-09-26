В Таиланде мужчина пожертвовал жизнью, чтобы спасти мать из реки

Житель Таиланда спас мать, упавшую в реку Бурирам, но сам захлебнулся и утонул. Трагическую и одновременно героическую историю рассказало издание The Thaiger .

Мужчина вместе с 67-летней матерью отправился косить траву для коров. Мотоцикл, на котором они ехали, провалился колесом в дыру в деревянном мосту через реку. Женщина, попытавшись его вытолкнуть, упала в воду.

Мужчина бросился спасать мать и полчаса держал ее на плаву, несмотря на сильное течение. Жители деревни пытались помочь, протягивали палки, но их длины не хватало. Из последних сил 41-летний таец толкнул мать к мосту, и ее смогли вытащить. Но сам он исчез из виду.

Позже спасатели нашли тело мужчины на семиметровой глубине в 20 метрах от берега. Помочь ему они уже ничем не могли.

«Это я должна была умереть, а не мой сын», — заявила женщина.

Летом житель Петрозаводска погиб, спасая в Калининградской области тонущих немца и его сына.