В Таиланде исчез владелец наркошопа

В Таиланде пропал владелец наркошопа. Россиянин Михаил Емельянов исчез в Паттайе после того, как отправился на встречу с деловым партнером, сообщил телеграм-канал Baza .

У пропавшего недавно были конфликты с совладельцем каннабис-шопа. Ранее Михаил одолжил Ярославу 10 тысяч долларов по просьбе партнера, а затем поехал в Бангкок на встречу.

«Как рассказала мать пропавшего, Михаил опасался за свою жизнь, поэтому предупредил, что если в течение двух часов не выйдет на связь, начать его розыск», — написали журналисты.

До своего исчезновения Михаил отправил матери и брату фотографию Ярослава, адрес его дома и ник в Telegram. Он обещал сообщать о ходе встречи и делиться геолокацией. Но затем пропал без следа.

Камеры видеонаблюдения показали, как Михаил выходил из отеля в Паттайе и уезжал на байке. Родственники объявили его в розыск, и мать Михаила летит в Таиланд ближайшим рейсом.

Ранее россиянка и ее дочь пропали в Таиланде. Жительница Екатеринбурга приехала отдохнуть с семилетней дочерью на остров Пхукет. Они отправились в путешествие по островам. Вскоре женщина и девочка перестали отвечать на звонки и сообщения. Турагент заявил, что ничего не знает об их местонахождении.