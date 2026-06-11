В Таиланде домашняя обезьяна загрызла своего шестилетнего хозяина

Самец макаки в Таиланде напал на шестилетнего мальчика и до смерти загрыз ребенка. Обезьяна жила в семье в качестве питомца, сообщило издание Daily Mail .

Обезьяна была привязана к шесту веревкой. Когда ребенок играл во дворе, макак напал на него и вонзил клыки в туловище. Прибежавшие на крики родственники нашли мальчика на земле в крови. Ребенка экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Мать погибшего ребенка рассказала, что клыки обезьяны пробили сыну легкое и задели важные органы.

Соседи рассказали, что ранее обезьяна уже демонстрировала агрессивное поведение. Макак рычал на незнакомцев и напал на бездомную кошку.

Издание сообщило, что у семьи не было надлежащих документов на содержание обезьяны в качестве питомца. После нападения дед мальчика выпустил обезьяну в джунгли.

Полиция решила поймать примата из опасения, что обезьяна продолжит нападать на людей. Макаку нашли на дереве, правоохранителям пришлось применить транквилизаторы для ее поимки.

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