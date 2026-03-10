В Таиланде 40-летняя женщина с обнаженной грудью погналась за тремя школьниками

В Таиланде 40-летняя женщина обнажилась перед тремя 15-летними школьниками, которых встретила на фестивале. Об этом сообщил The Thaiger .

Случай произошел ночью 28 февраля в провинции Районг. Подростки возвращались с храмовой ярмарки, когда женщина на мотоцикле предложила подвезти их.

По прибытии она внезапно задрала футболку и показала обнаженную грудь. Школьники попытались уйти, но тайка схватила одного за руку и погналась за ними. На помощь пришел проезжавший мужчина.

Женщину задержали. Она заявила, что не собиралась вступать в сексуальный контакт, и назвала произошедшее недоразумением. Позже она встретилась с родителями подростков, извинилась и пообещала не повторять подобного. В полиции решают вопрос о возбуждении дела.

