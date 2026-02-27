Американский школьник сдал в полицию совратившую его учительницу

В США арестовали 29-летнюю учительницу Эмму Кэтрин Прежан по обвинению в растлении подростка. Об этом сообщила телестанция WVUE-DT .

Жительница штата Луизиана работала учительницей в школе округа Сент-Чарльз. Ее арестовали 24 февраля, обвинив в сексуальной связи с подростком. С ним она познакомилась онлайн и начала склонять к сексу. Потерпевший подросток сам обратился в полицию.

Мальчик рассказал, что сначала они общались только в цифровом пространстве, но затем начали встречаться, в том числе и заниматься сексом. Это подтвердил и независимый свидетель.

После этого Прежан добровольно явилась на допрос, признавшись в совращении подростка. Учительницу отправили под стражу в округе Терребон без права освобождения под залог. Ведется расследование.

Ранее в штате Нью-Джерси учительница, совратившая двух подростков, забеременела от одного из них и сделала аборт. Суд приговорил ее к 10 годам тюрьмы.