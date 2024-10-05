В Таджикистане обвинили Россию в нарушении прав и свобод таджиков

Премьер Таджикистана Расулзода пожаловался на нарушение прав своих граждан в РФ

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода пожаловался, что граждан его страны стали часто не пускать в Россию, запрещать въезд или депортировать из государства под «расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Об этом он заявил на заседании межправительственной комиссии двух стран в Душанбе.

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — привел слова министра ТАСС.

Он отметил, что на российской границе граждане республики могут задержаться на часы и даже дни. Это также касается членов официальных делегаций, детей и пожилых людей.

Расулзод призвал перейти к «действительно эффективным решениям» в вопросе миграционного взаимодействия, которые не только укрепят взаимопонимание между государствами и дружественными народами, но и принесут экономическую пользу обеим странам.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции. По его словам, РФ и Таджикистан должны сделать подрабочую группу и расписать порядок действий, связанных с обеспечением безопасности двух государств.