В Судане заявили, что рассчитывают на помощь России в восстановлении страны

Судан рассчитывает на содействие России в восстановлении государства и считает страну надежным союзником. Об этом заявил суданский постоянный представитель при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан в беседе с РИА «Новости» .

«Мы очень тесно сотрудничаем с Россией, у нас хорошее взаимодействие с постпредом России, наши миссии сотрудничают. Мы безусловно ждем, что Россия будет участвовать в восстановлении и процессе реконструкции страны», — сказал он.

Дипломат отметил удовлетворение тем, что, невзирая на конфликт в Судане, все равно получилось организовать министерские переговоры с российскими представителями в Москве. Визит состоялся на высоком уровне.

Хассан назвал Россию государством, не имеющим колониальных интересов в Африке. Эта страна последовательно соблюдает принципы ООН и стала надежным партнером Судана. Также он признался, что всегда готов поддержать российскую позицию.

Ранее специалист департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр заявил, что террористические группировки в Африке снабжала Украина. По его словам, киевский режим сотрудничал с боевиками в Сомали, Ливии и Нигере.