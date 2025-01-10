В Судане вспыхнули протесты из-за напечатанных в России купюр

Некоторые жители Судана вышли на акции протеста из-за того, что они не могут получить напечатанные в России банкноты. Об этом заявило агентство Reuters .

Местное правительство ввело в оборот новые купюры, что стало причиной роста вкладов. Кроме того, дополнительные ресурсы получила армия. Часть суданцев, однако, обвиняют реформу в исключении миллионов людей из финансового сектора, поскольку все их сбережения оказались абсолютно бесполезными. Протесты начались и в фактической столице страны Порт-Судане.

Граждане, согласно новым правилам, обязаны положить на счет в банке старые банкноты. Новые купюры номиналом 500 и 1000 фунтов, напечатанные в России, можно получить в ограниченном количестве. Более того, у многих жителей Судана нет необходимых для открытия счета документов, а также мобильных телефонов, чтобы перевести средства онлайн.

В Турции ранее заявили о наличии проблем с приемом долларов старого образца.