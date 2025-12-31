В стратегии нацбезопасности США нашли общее с позицией России

Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов частично перекликается с некоторыми позициями России. Об этом ТАСС сообщил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский.

По его словам, Вашингтон и Москва схожим образом смотрят на проблему расширения НАТО и упадок Евросоюза.

«Примечательны заложенные в документе сомнения в целесообразности дальнейшего расширения НАТО», — сказал он.

Также в стратегии национальной безопасности США приводятся созвучные с позицией России выводы о нынешнем положении дел в Европе.

О назначении Дмитрия Полянского новым постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе стало известно 29 декабря. Указ подписал Владимир Путин.