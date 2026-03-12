В Стамбуле женщина умерла после 301 обращения к врачам за год

Sabah: бабушка в Стамбуле 301 за год обратилась к врачам и умерла

В Стамбуле местная пожилая жительница в течение года 301 раз обратилась к врачам, но все равно умерла. Об этом сообщил глава городского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер, его слова привело издание Sabah .

Стамбульцы, обратил внимание Гюнер, в среднем обращаются в больницы 12 раз в год.

«Это средняя цифра. Например, я в прошлом году вообще не ходил по врачам. Но мы нашли рекордсмена, тетушку, которая обращалась к врачам 301 раз за год, упокоит Аллах ее душу», — рассказал глава депздрава Стамбула.

С какими именно жалобами обращалась женщина, Гюнер не уточнил. По его словам, врачи за 2025 года провели 207 миллионов осмотров, среди них свыше 80% — в государственных больницах. Всего же медики провели около 2,6 миллиона операций в мегаполисе населением свыше 16 миллионов человек.

