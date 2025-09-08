В Стамбуле заблокировали Telegram и YouTube на фоне стычек оппозиции с полицией

В Турции зафиксировали проблемы с доступом к некоторым социальным сетям на фоне стычек представителей оппозиции с полицией. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Примерно с полуночи в Стамбуле недоступны YouTube, Х, Telegram, Instagram*, WhatsApp* и Facebook*. Проблемы есть при попытке подключения через разных операторов связи, как домашнего интернета, так и мобильного.

У здания филиала Народно-республиканской партии в Стамбуле в ночь на понедельник произошли стычки между полицией и оппозиционерами.

Власти Турции официально пока не прокомментировали блокировки. Глава Верховного совета по радио и телевидению Эбубекир Шахин отметил, что некоторым СМИ грозит блокировка, вплоть до аннулирования лицензии на вещание, за вред общественной безопасности.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.