В Стамбуле приняли чрезвычайные меры безопасности у здания суда

Правоохранительные органы усилили меры безопасности у здания суда Чаглаян в Стамбуле, куда, как ожидается, будет доставлен задержанный мэр города Экрем Имамоглу. Об этом сообщил телеканал Sözçü .

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по делу о коррупции, взяточничестве, подкупе и содействии террористической деятельности, дал показания. Процесс длился пять часов.

В среду прокуратура Стамбула объявила о задержании Имамоглу по подозрению в причастности к организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и содействием террористической деятельности. Сам Имамоглу заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.

Задержание мэра Стамбула вызвало массовые протесты. Власти усилили меры безопасности на центральных улицах и запретили проведение митингов и демонстраций в городе до воскресенья.

«Чрезвычайные меры безопасности перед зданием суда, поставлены железные баррикады, дежурит большое число полицейских», — сообщили журналисты.

Ранее стало известно, что турецкая оппозиция намерена провести массовые акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Митинги запланированы в 14 крупных городах и 21 провинции. Генеральное консульство в Стамбуле призвало россиян быть осторожными.