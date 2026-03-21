Минимум 10 человек погибли при пожаре на заводе автозапчастей в Южной Корее

В Южной Корее из-за пожара на заводе автомобильных запчастей погибли как минимум 10 человек, еще около 60 получили ранения. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Пожар случился на предприятии в городе Тхэджон. В тушении принимали участие более 200 пожарных и 90 единиц техники, а также вертолеты лесной службы.

«На момент начала пожара на заводе находились 170 рабочих, 14 из них до сих пор не найдены. Пострадавшие, в том числе 24 человека с серьезными травмами, надышались токсичным газом или упали с высоты», — отметили в издании.

Из двух зданий, в которых располагалась фабрика, одно полностью сгорело, а второе еще горит. Пожарные не могут войти в здание, опасаясь, что оно может обрушиться. Кроме того, тушению пожара мешает 200-килограммовая закладка натрия внутри здания, которая может взорваться при неосторожном обращении, сообщили в агентстве.

