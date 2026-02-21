Трамп предрек крах Европе из-за двух причин
Президент США счел миграцию и энергетику главными проблемами Европы
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами жестко раскритиковал европейские государства. Трансляцию выступления главы США вел официальный YouTube-канал Белого дома.
Трамп завил, что не узнает Европу. Он считает, что страны Евросоюза находятся в глубоком кризисе. Политику особенно не нравится склонность европейских лидеров к воук-культуре, пропагандирующей излишнюю мягкость и прогрессивность.
Американский лидер выделил и две ключевые проблемы, которые, по его мнению, буквально «убивают» Европу: бесконтрольная миграция и провальная энергетическая политика.
Европа должна быть сильной, а она стала мягкой и неузнаваемой. Европа терпит поражение по двум вопросам: энергетике и иммиграции. Если они быстро не решат обе проблемы, Европа уже не будет прежней.
Дональд Трамп
Европейские лидеры при этом еще в начале февраля обсуждали план противодействия Дональду Трампу. На столе появлялся и вариант с ответными экономическими угрозами в адрес США.