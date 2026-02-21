Трамп предрек крах Европе из-за двух причин

Трамп завил, что не узнает Европу. Он считает, что страны Евросоюза находятся в глубоком кризисе. Политику особенно не нравится склонность европейских лидеров к воук-культуре, пропагандирующей излишнюю мягкость и прогрессивность.

Американский лидер выделил и две ключевые проблемы, которые, по его мнению, буквально «убивают» Европу: бесконтрольная миграция и провальная энергетическая политика.