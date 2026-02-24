В США заподозрили деменцию у Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом считает, что президент США Дональд Трамп психически болен. Об этом глава штата написал в социальной сети Х .

Поводом стал пост американского лидера в Truth Social, в котором он эмоционально написал, что Ньюсом якобы недавно снял свою кандидатуру с президентских выборов, хотя губернатор никогда официально не заявлял о планах участвовать в гонке.

«Ух ты. Президент чувствует себя хуже, чем обычно, сегодня вечером», — заявил Ньюсом, намекнув на деменцию у Трампа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила синдром информационной усталости у генерального секретаря НАТО Марка Рютте.