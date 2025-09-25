В США запланировали ядерный удар по астероиду

Международная группа ученых arXiv разработала варианты космических миссий для предотвращения столкновения с астероидом 2024 YR4, который через семь лет может столкнуться с Луной. Его планируется уничтожить с помощью ядерного оружия, говорится в исследовании, опубликованном командой на сайте .

В команду также входят специалисты НАСА, участвующие в разработке миссии по планетарной защите. План по уничтожению астероида включает в себя разведку, таран и даже ядерный взрыв.

Сам астероид заметили в конце 2024 года. Ученые оценили вероятность его столкновения с Землей в декабре 2032 года в 3%, но позднее исключили этот сценарий. При этом допустили, что он может столкнуться с Луной с вероятностью 4%.

«Мы рассматриваем варианты разведки с пролетом и сближением, отклонения и надежного разрушения астероида», — отметили ученые.

Но миссии по его отклонению признали нецелесообразными. Остались доступны те, что предполагают кинетический таран, а также ядерный взрыв. Кроме того, в 2028 году ученые планируют направить к астероиду зонд-шпион для сбора информации.

Ученым предстоит выяснить, насколько велика угроза, что астероид могут случайно направить в сторону Земли в ходе этих маневров.

В начале сентября астероид 2025 QD8 с диаметром 22 метра сблизился с Землей.