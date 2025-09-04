Астероид размером с челябинский метеорит сблизился с Землей и попал на видео

Большой астероид влетел 3 сентября на лунную орбиту Земли. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По ее данным, размер астероида 2025 QD8 составляет 22 метра, что совпадает по параметрам с челябинским метеоритом.

«Камень впервые был замечен около 2,5 недель назад 18 августа 2025 года. До этого момента о данном теле известно не было», — отметили в пресс-службе лаборатории.

Ученые отнесли космический объект к группе Аполлонов — околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны.

В лаборатории добавили, что камень не представлял опасности для Земли и разминулся с ней на расстоянии чуть более 200 тысяч километров.

Ранее метеорит весом 23 грамма упал на крышу дома в городе Макдоно в штате Джорджия. Камень пробил кровлю и оставил вмятину на полу. Планетный геолог Скотт Харрис выяснил, что метеорит сформировался 4,56 миллиарда лет назад.