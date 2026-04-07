В США заметили странность в угрозах Трампа Ирану

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации может указывать на резкую смену американской стратегии. Об этом сообщил телеканал CNN .

Раньше США и Израиль в основном говорили о применении силы в ответ на атаки по объектам гражданской инфраструктуры. Теперь же риторика Трампа изменилась и стала звучать иначе.

«Это свидетельствует о сдвиге в риторике, если не о полной смене стратегии», — отметили обозреватели.

Авторы публикации также обратили внимание, что в последние недели глава Белого дома уже не раз выдвигал похожие ультиматумы Ирану и каждый раз переносил крайний срок. По этой причине его новое заявление вызвало много споров в США.

Ранее Россия и Китай предложили Совету Безопасности ООН изучить альтернативный проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности.