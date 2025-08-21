В США заметили особенную деталь в разговоре Трампа и Путина

Путин подождал 15 минут звонка Трампа после его встречи с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин согласился подождать 15 минут звонка американского коллеги Дональда Трампа после его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в беседе с телеканалом Fox News .

«[Трамп] отправил [Путину] сообщение [о намерении позвонить]. Путин сказал: „Хорошо, я буду на связи еще 15 минут, или вы можете перезвонить мне завтра“», — сказал Бессент.

Он отметил, что если президент России ждал звонка Трампа, то это лишний раз доказывает его желание наладить контакт с США.

В понедельник Дональд Трамп позвонил Путину после встречи с Зеленским и коллегами из ЕС. Беседа продлилась примерно 40 минут, обсудили переговоры главы Белого дома — американский лидер рассказал российскому коллеге о результатах.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем ведении прямого диалога между российскими и украинскими делегациями и договорились проработать вопрос о повышении статуса представителей Москвы и Киева на предстоящих переговорах.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Путин говорит мягче, чем можно ожидать, при этом остается рассудительным и осторожным. Такие выводы о российском лидере он сделал после нескольких разговоров по телефону.