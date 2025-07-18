В США закрыли знаменитый пляж из-за непристойного поведения отдыхающих

Суд американского города Сиэтла постановил закрыть знаменитый пляж. Причиной стал избыток любителей публичного секса и извращенцев, которые позволяют себе непристойное поведение. Об этом написало издание Daily Mail .

Пока приморскую зону в парке Денни-Блейн решили закрыть на две недели. Пляж уже более полувека славится как место отдыха нудистов. Местные жители недовольны тем, что отдыхающие занимаются у моря сексом и демонстрируют другое вызывающее поведение. Только за одну неделю в марте в полицию поступили четыре жалобы.

«Все эти непристойные действия. <…> Город должен добиться этого любыми способами», — заявил представитель общественной организации «Парк Денни-Блейн для всех».

Ранее стало известно, что выезды к морю в Анапе перекроют для всех машин, кроме спецтехники.