Выезды к морю в Анапе перекроют для всех машин, кроме спецтехники

Практически все выезды к морю в Анапе перекроют. Движение запретят для всех машин, кроме специальной техники. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«На пляжи Анапы выезжать сможет только спецтехника», — заявили представители оперштаба.

Для специальной техники и транспорта МЧС России, занимающихся зачисткой побережья от остатков мазута, оставят несколько участков. Чтобы предотвратить бесконтрольное движение машин, сотрудники оперативных служб города делают рвы и навалы из песка, а также устанавливают бетонные блоки на места, которые потенциально могут использоваться для неразрешенного выезда на пляж.

На данный момент специалисты уже перекрыли половину проездов к Черному морю от Центрального пляжа Анапы до села Витязево. Оставшиеся выезды на участке закроют в ближайшие дни.

На прошлой неделе новые выбросы мазута обнаружили на двух участках побережья Анапы.