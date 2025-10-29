В США заявили об успехе 1-го испытательного полета сверхзвукового самолета X-59

Первый испытательный полет начался с предприятия Skunk Works, расположенного на авиабазе ВВС США «Плант 42» в Палмдейле в штате Калифорния. Самолет приземлился около Исследовательского центра НАСА имени Армстронга в Эдвардсе.

«X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования», — говорится в пресс-релизе компании.

Самолет Х-59 создали, чтобы продемонстрировать технологию сверхзвукового полета, которая превращает звуковой удар в «хлопок». В ближайшее время разработчик планирует совершить полеты, в которых самолет выведет на максимальные характеристики.

Ранее в России провели первый испытательный полет среднемагистрального самолета МС-21, на котором тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14. Лайнер провел в воздухе 50 минут и набрал высоту до 3500 метров.