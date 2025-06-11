Мир находится на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества. Такое заявление сделала глава Национальной разведки США Тулси Габбард на своем YouTube-канале .

«Сегодня мы находимся ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде», — заявила она.

Политическая элита беззаботно разжигает страх и напряженность между ядерными державами, подчеркнула Габбард. По ее словам, такая ситуация сложилось из-за мнимой уверенности элит в том, что у них есть доступ к ядерным убежищам для себя и своих семей.

Глава Нацразведки США призвала обычных людей высказаться и потребовать положить конец «этому безумию».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий Украины и НАТО.