В США заявили о заинтересованности в выживании стран Европы

Соединенные Штаты неразрывно связаны с Евросоюзом и заинтересованы в выживании стран объединения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что Штаты навсегда останутся «детищем Европы». Рубио также напомнил о войнах XX века, которые объединили США с европейскими государствами.

«Если порой мы не соглашаемся, то наши разногласия проистекают из нашего глубокого чувства заботы о Европе, с которой мы связаны не только экономически, не только в военном отношении — мы связаны духовно и культурно», — сказал госсекретарь.

Выступление Рубио на Мюнхенской конференции резко контрастирует с речью вице-президента США Джей Ди Вэнса в прошлом году на этом же мероприятии. Основной тезис Вэнса заключался в том, что угрозы европейской демократии исходят изнутри. Тогда участники конференции «сидели с каменными лицами», аплодисменты были редкими и сдержанными.