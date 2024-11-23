В США заявили о встрече Путина и Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп встречался с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в интервью Atlantic Council .

По его словам, Трамп якобы дал совет Путину, но тот ему не последовал. Других подробностей той встречи Маккол не привел, как и доказательств того, что она вообще состоялась.

Официальная информация о встрече Путина и Трампа отсутствует. Писали, что 7 ноября они провели телефонные переговоры и обсудили обстановку на Украине и достижение мира на континенте. Но Кремль опроверг эту информацию.

Ранее глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что дальнейшую судьбу Украины определят Путин и Трамп, причем без учета мнения президента Украины Владимира Зеленского. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что станет основой мирного диалога с Украиной.