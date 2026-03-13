В США заявили о возможном сопровождении судов в Ормузском проливе

Бессент: возможен проход судов в Ормузском проливе под защитой США и союзников

США допустили возможность обеспечения безопасности судов в Ормузском проливе с участием международной коалиции. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, сообщило издание Sky News .

По его словам, Вашингтон рассматривает возможность обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе при участии США и их партнеров.

«Как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США — возможно, совместно с международной коалицией — будут сопровождать суда», — сказал Бессент.

Он также обратил внимание, что через пролив продолжают проходить танкеры, включая иранские суда, а также несколько танкеров под китайским флагом. Это может указывать на то, что пролив не был заминирован.

Ранее Иран выставил свои условия прохождения судов через Ормузский пролив. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что для входа в акваторию каждому из них необходимо согласовать свой путь с военно-морскими силами Ирана.