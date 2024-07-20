В США заявили о возможной ядерной войне из-за решения ФРГ

Появление на территории Германии дальнобойных ракет США может спровоцировать эскалацию ситуации. Об этом в интервью Sputnik заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер.

«Россия остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности РС-26 еще в 2017 году. И есть мнение, что эту систему могут вернуть в строй и развернуть в короткие сроки», — пояснил он.

Разведчик назвал решение о размещении в Германии американских ракет безответственной эскалацией. Он выразил уверенность, что действия немецких властей могут обернутся «выпущенными в гневе ракетами», что перерастет в ядерную войну между Россией и Соединенными Штатами.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что размещение американских ракет на территории Германии стало ответом на российские «Искандеры» в Калининградской области.