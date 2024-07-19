Аналитик Коротченко назвал политически незначимым заявление Писториуса по поводу ракет США в ФРГ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал размещение американских ракет США на территории Германии ответом на «Искандеры» в Калининградской области. Это заявление политически незначимое, сообщил аналитик Игорь Коротченко в беседе с RT.

По его словам, комплексы «Искандер» не нарушают договор о РСМД, поскольку максимальная дальность их пуска составляет 500 километров. Ссылки на то, что якобы Россия что-то нарушила, а США и Германия предпринимают ответные действия, юридически ничтожны.

В целом Германия утратила свою правовую субъектность и действует по указанию США, заключил Коротченко.

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте