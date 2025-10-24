В США заявили о серьезном ударе по Украине после саммита ЕС

По итогам саммита Евросоюза так и не было принято решение о конфискации замороженных активов России. Это станет серьезным ударом по Украине, сообщила газета New York Times .

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на саммите. Он признал на пресс-конференции в Брюсселе, что обсуждение плана по использованию замороженных активов России было непростым.

ЕС спешит разработать план по обеспечению Украины деньгами и оружием в тот момент, когда потребности Киева выросли, а поддержка США оказалась под вопросом. Обсуждение ранее прервала Бельгия, где хранится значительная часть замороженных активов РФ.

Издание отметило, что имеется большой риск — ответные меры со стороны России и ущерб репутации Европы как безопасного места для иностранных активов. Такой шаг станет политической и финансовой авантюрой.

«Лидеры фактически отложили принятие четкого решения по плану предоставления кредита. <…> Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги», — говорится в материале.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авантюра ЕС по изъятию российских активов лишь продлит агонию нелегитимного киевского режима. Кроме того, европейским кураторам Киева придется ответить за манипуляции с резервами РФ.