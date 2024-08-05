Politico: в Демпартии по Украине возникли сильные разногласия, но их скрывают

Внутренние разногласия в Демократической партии США по Украине намного сильнее, чем это обсуждается на публике. Об этом сообщила газета Politico .

«Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией [президента США Джо] Бадена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется», — отметили авторы статьи.

На публике украинские власти и их союзники, в том числе большинство демократов, благодарят главу государства «за создание глобальной коалиции и оказание беспрецедентной военной и экономической поддержки Киеву». Но в частном порядке их оценки не такие позитивные. Некоторые украинские чиновники позволяют себе язвительные замечания.

Ранее директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен сообщил, что нынешняя администрация США затянула разработку стратегии по Украине, надеясь переложить решение этой проблемы на новое руководство страны.

Еще раньше на Западе заподозрили вице-президента Камалу Харрис в неискреннем отношении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, бедственному положению которого она проявила формальное сочувствие.