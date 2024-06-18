В США заявили о поворотном моменте в украинском конфликте

НАТО, по оценке авторов публикации, сейчас переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины.

«Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками США одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — указали в статье.

Также журналисты предупредили, что, помимо этого фактора, иную ситуацию с высоким риском создает перспектива присутствия инструкторов альянса на Украине. Военные из Соединенных Штатов, Франции или других стран, по оценке журнала, будут уязвимы для «преднамеренных или случайных ударов».

Эскалация конфликта будет нести угрозу не только американскому персоналу, добавили авторы статьи. Помимо этого, есть риск более широкой конфронтации США и России.