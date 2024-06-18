Просчет Зеленского в Швейцарии раскрыли на Западе

Bloomberg: Зеленский пойдет на уступки из-за отказа стран БРИКС в поддержке

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой стран БРИКС. В итоге из-за этого ему придется пойти на уступки в конфликте с Россией, заявило издание Bloomberg.

«Эта мягкая поддержка [России странами БРИКС] может надавить на Зеленского и вынудить его пойти на уступки», — отметили авторы статьи.

Они добавили, что государства за пределами Запада уже неоднократно говорили о бессмысленности форумов  без участия России. Несмотря на ожидания украинских властей, РФ все еще не находится в изоляции и обладает широкой поддержкой за пределами стран Запада. При этом союзники Украины оказались больше вовлечены в собственные проблемы и не посвятили саммиту в Швейцарии все свое внимание.

В публикации напомнили, что президент США Джо Байден не стал приезжать на конференцию по Украине, а лидер Франции и канцлер Германии уехали с саммита досрочно.

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