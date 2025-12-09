В США заявили о планах сократить поддержку Украины

На заседании глав финансовых ведомств стран «Большой семерки» США заявили о планах сократить объемы помощи Украине после выплаты оставшихся траншей по кредиту, одобренного при прежней администрации. Об этом сообщило издание Politico .

Дипломат из ЕС сообщил журналистам, что американская сторона говорила о кредитном пакете G7, согласованном еще в прошлом году. После выполнения этих обязательств Вашингтон намерен изменить подход к дальнейшей поддержке украинского правительства.

«Во время встречи США заявили, что сократят поддержку Украины после того, как выплатят последние взносы по общему кредиту G7, который был согласован администрацией [бывшего президента США Джо] Байдена в 2024 году», — сказал собеседник журналистов.

Ранее сын американского президента Дональд Трамп-младший допустил, что Белый дом окончательно отвернется от Украины. Он отметил, что его отец — непредсказуемый лидер, который способен заставить «всех действовать в искреннем ключе».