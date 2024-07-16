В США заявили о планах Ирана устранить Трампа

Американские разведслужбы получили информацию о том, что якобы Иран планировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

На фоне этих сообщений секретная служба усилила меры безопасности вокруг бывшего американского президента в последние дни. При этом нет никаких признаков, что стрелок Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Трампа 13 июля, был связан с Ираном.

Трампа предупреждали, что не стоит проводить уличные митинги. В какой-то момент секретная служба перестала проверять гостей на этих встречах. При этом штаб Трампа не раскрывает, было ли ему известно об иранской угрозе.

«Мы не комментируем охрану президента Трампа. Все вопросы следует направлять секретной службе США», –­ заявили они.

Телеканал отметил, что иранские власти не раз заявляли о готовности отомстить американским военным за убийство командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году. Тогда США возглавлял именно Трамп.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук призвал Трампа поискать следы украинских спецслужб в покушении во время митинга в Пенсильвании.