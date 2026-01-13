В США заявили о новом оружии, вызывающем «гаванский синдром»

США провели испытания нового оружия, вызывающего у жертв «гаванский синдром». Об этом сообщил телеканал CNN .

Испытания устройства длились больше года, обошлось оно в миллионы долларов. Аппарат генерирует импульсные радиоволны, которые, по замыслу создателей, должны вызывать головокружение, тошноту и головные боли.

Свое название синдром получил из-за происшествия с американскими дипломатами на Кубе в 2016 году, которые резко почувствовали себя плохо. Только четыре года спустя американские ученые выяснили, что причиной неожиданной болезни могло стать воздействие радиочастотного излучения.

