Это личное: в США рассказали о детской мечте госсекретаря Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио с детства мечтал свергнуть власть на Кубе, с которой когда-то эмигрировали его родители, и возглавить республику, поэтому и стал архитектором захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил телеканал CNN .

Автор статьи Стив Конторно расказал, что Рубио рос в страхе перед социализмом, и это отразилось на его стиле ведения внешней политики. Бывший мэр Майами Томас Регаладо, тоже выходец с Кубы, отметил, что нынешний госсекретарь всегда любил Штаты и был им благодарен, но никогда не забывал о своих корнях.

По данным телеканала, за последние 10 лет в родной для Рубио Флориде поселились более 350 тысяч венесуэльцев. Чтобы добиться цели, госсекретарь действовал вдолгую, найдя союзников среди земляков и должностных лиц в самих США. Многие кубинские эмигранты надеются, что их страна станет следующей, добавил Конторно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из Рубио вышел бы отличный глава Кубы.