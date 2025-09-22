Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы

Россия готова не на словах, а военно-техническими мерами ответить на любые стратегические угрозы. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, ситуация в сфере стратегической стабильности имеет принципиальное значение для суверенитета России и для обеспечения международной безопасности. На сегодняшний день она оставляет желать лучшего.

«Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности. Она, к сожалению, продолжает деградировать», — указал Путин.

Президент добавил, что разрушительные шаги Запада существенно подорвали основы диалога государств с ядерным оружием.

Путин также назвал ошибочным полный отказ от наследия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.