В США заявили о невозможности победы над Россией | 360°

Мир 28 апреля 2024, 01:58 В США заявили о невозможности победы над Россией Полковник Дэвис: США не победят, потому что не «печатают» новых солдат для ВСУ РИА «Новости»

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США не смогут победить в конфликте на Украине, потому что не в состоянии заменить погибших бойцов ВСУ. Об этом заявил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

Эксперт выразил уверенность, что новый пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов не поможет ей победить. Причина в том, что солдаты ВСУ — не доллары, поэтому США не смогут их «напечатать».

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Дэвис добавил, что американские власти могут обеспечить Украину оружием, но не обученным личным составом, который заменил бы украинских военных, которые погибли или получили ранения за более чем два года боевых действий.

«Я не понимаю, как этот конфликт может продолжаться. Он, скорее всего, подходит к концу, потому что экстренная помощь им нужна уже сейчас, а на подготовку операторов американского оружия нужны годы», — резюмировал аналитик.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную ситуацию на поле боя. Он сообщил по видеосвязи министру обороны США Ллойду Остину, что оперативно-стратегическая обстановка имеет тенденцию к обострению.