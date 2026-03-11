В США заявили о массовой потере Ираном пусковых установок

Иран за время конфликта с американскими и израильскими военными потерял больше 90% пусковых установок для ракет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник среди чиновников США.

По информации издания, Соединенные Штаты и Израиль сделали выводы после эскалации противостояния летом 2025 года. На этот раз они стали применять тактику уничтожения пусковых установок и командных пунктов Ирана.

«Это осложняет способность Ирана осуществлять атаки баллистическими ракетами», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что на Западе забили тревогу из-за стратегии Ирана против США. Тегеран располагает внушительным арсеналом вооружения.