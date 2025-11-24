В США заявили о якобы перехвате британскими ВМС корвета и танкера России

Британский патрульный корабль вышел в пролив Ла-Манш, чтобы сопровождать российский корвет и танкер. Об этом сообщило американское агентство Associated Press .

«Патрульный корабль Великобритании [якобы] перехватил российский корвет и танкер после слежки за ними в проливе Ла-Манш», — утверждают журналисты.

Как сообщили в британском министерстве обороны, операция якобы прошла во время стандартных патрулей Королевского флота.

Лондон также отправил три самолета P-8A Poseidon в Исландию. Они будут участвовать в миссии НАТО. Цель миссии — мониторинг активности российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.

В октябре ВМС Британии уже заявляли о слежке за кораблем ВМФ России в рамках операции НАТО. Эсминец HMS Duncan задействовали для сопровождения корабля «Вице-адмирал Кулаков». Он следовал за российским судном из Северного моря через Ла-Манш до острова Ушант в юго-западной части пролива.