Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил готовность обсудить с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта без каких-либо посредников. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный функционер Республиканской партии, участвующий в национальном съезде партии в городе Милуоки.

«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам республиканца, демократы сейчас этим не занимаются, поэтому Трамп может стать тем, кто начнет переговоры по Украине, чтобы Москва и Киев смогли достигнуть какого-то соглашения.

Он также добавил, что НАТО не следует присутствовать на украинской территории.

Ранее политолог Юрий Светов назвал мирный план Трампа по Украине «предвыборной фишкой», пояснив, что его предложил не кандидат в президенты США, а его советники, причем уже бывшие. Он добавил, что российский лидер в любом случае будет руководствоваться национальными интересами и обеспечением безопасности суверенитета РФ, а не американскими пожеланиями в этом вопросе.