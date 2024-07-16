В США заявили о готовности Трампа обсудить с Путиным Украину без посредников

Фото: РИА «Новости»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил готовность обсудить с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта без каких-либо посредников. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный функционер Республиканской партии, участвующий в национальном съезде партии в городе Милуоки.

«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам республиканца, демократы сейчас этим не занимаются, поэтому Трамп может стать тем, кто начнет переговоры по Украине, чтобы Москва и Киев смогли достигнуть какого-то соглашения.

Он также добавил, что НАТО не следует присутствовать на украинской территории.

Ранее политолог Юрий Светов назвал мирный план Трампа по Украине «предвыборной фишкой», пояснив, что его предложил не кандидат в президенты США, а его советники, причем уже бывшие. Он добавил, что российский лидер в любом случае будет руководствоваться национальными интересами и обеспечением безопасности суверенитета РФ, а не американскими пожеланиями в этом вопросе.

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