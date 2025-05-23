В США заявили о двух вариантах урегулирования конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: у Трампа есть только 2 варианта урегулирования на Украине

У американского президента Дональда Трампа есть два пути решения конфликта на Украине после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Judging Freedom .

«У [Трампа] есть два пути. Либо принять требования России, либо выйти из диалога», — сказал специалист.

Он предположил, что Трамп откажется от поддержки Украины, чтобы не быть похожим на своего предшественника Джо Байдена. При этом может выйти из переговоров и дать возможность европейцам решить конфликт самостоятельно.

«Если исключить [американцев] из уравнения, то идея о том, что европейцы смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна», — отметил Миршаймер.

Ранее госсекретарь Марко Рубио назвал безответственным сценарий, при котором две крупные ядерные державы не общаются друг с другом. Он отметил, что это одна из причин, по которой между США и Россией должен сохраняться «хотя бы какой-то уровень коммуникации» вне зависимости от ситуации на Украине.