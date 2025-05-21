В США назвали безответственным нежелание общаться с Россией

Рубио: США надо вести переговоры с Россией для предотвращения конфликтов

США считают сценарий, при котором две крупные ядерные державы не общаются друг с другом, безответственным. Об этом заявил в палате представителей США госсекретарь Марко Рубио, сообщило Associated Press.

«Это одна из причин, по которой, вне зависимости от ситуации на Украине, должен сохраняться хотя бы какой-то уровень коммуникации между США и Москвой», — сказал он.

Рубио также напомнил о нежелании администрации экс-президента США Джо Байдена вести диалог с Россией и прислушиваться к ее интересам в международных делах.

Госсекретарь уверен, что Соединенным Штатам необходимо вести переговоры с Россией для предотвращения конфликтов. По его словам, дружеские отношения между странами могут наладиться при изменении условий.

Президент Дональд Трамп разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США вмешались в конфликт с Украиной по инициативе Байдена.