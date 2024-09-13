Украинская армия потерпела неудачу в попытках достичь успеха в Курской области, ускорив свое поражение в Донбассе. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы проигрывают в Курской области, и они проигрывают в Донбассе. Конечным результатом [атаки на курское приграничье] является то, что сегодня они находятся в худшем положении, чем были бы, если бы они оставили в Донбассе те силы, которые отправили в Курскую область», — заявил аналитик.

Миршаймер добавил, что тем самым ВСУ ускорили свое поражение. Политолог назвал это катастрофой, так как Украина предоставила российской армии, имеющей перевес сил в Донбассе, еще большее преимущество.

Ранее американский политолог разоблачил план президента Украины Владимира Зеленского о втягивании США в конфликт с Россией, отметив, что на такой отчаянный шаг тот пошел из-за невозможности ВСУ одержать победу над ВС РФ.