Сибига допустил, что Украина подпишет мирное соглашение с США отдельно от России

Сибига: Украина подписала бы соглашение с США, а США — с Россией

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что мирный документ из 20 пунктов страна могла бы подписать с США, а американская сторона — с Россией. Об этом он сказал в интервью изданию «Европейская правда».

«Если говорить сугубо об этой рамке из 20 пунктов, то это документ двусторонний, который подпишут США и Украина. Ну, и с Россией должны подписать США. На сегодняшний день обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс», — сказал Сибига.

По информации журналистов, один из пунктов плана включил возможное вступление Украины в Евросоюз. Сибига подчеркнул, что документ не будет содержать положения без согласования с европейскими союзниками, и добавил, что Европа — один из участников переговоров и обсуждения гарантий безопасности.

Он также отметил, что стороны впервые обсуждали именно гарантии безопасности, а не более размытые формулировки. Министр добавил, что такие гарантии должны иметь юридически обязательный статус.

Ранее в Соединенных Штатах заговорили о том, что готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в отказа от притязаний на территории.