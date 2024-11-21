В США заявили о боеготовности сил стратегического сдерживания

Стратегическое командование (СТРАКОМ) США подготовилось к тому, что следующим командующим вооруженными силами страны станет новоизбранный президент Дональд Трамп. Об этом заявил представитель стратегического командования американского минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен, сообщило РИА «Новости».
«Подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», — заявил он.
Бьюкенен подчеркнул в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, что ядерные силы полностью готовы к передаче власти в США.
Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что обновленная ядерная доктрина России не опасна для США и НАТО.
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