В США заявили о боеготовности сил стратегического сдерживания

Пентагон: ядерные силы США подготовили к переходу власти к Трампу

Фото: Flickr

Стратегическое командование (СТРАКОМ) США подготовилось к тому, что следующим командующим вооруженными силами страны станет новоизбранный президент Дональд Трамп. Об этом заявил представитель стратегического командования американского минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен, сообщило РИА «Новости».

«Подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», — заявил он.

Бьюкенен подчеркнул в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, что ядерные силы полностью готовы к передаче власти в США.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что обновленная ядерная доктрина России не опасна для США и НАТО.

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