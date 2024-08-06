В США заявили, что Запад не хочет тратиться на восстановление Украины

Приморац: западные власти не хотят тратить деньги на восстановление Украины

Западные страны не хотят тратить деньги своего народа на восстановление Украины. Об этом заявил бывший операционный директор американского Агентства по международному развитию Макс Приморац в материале для The Wall Street Journal .

«Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева», — написал он.

По словам аналитика, властям Украины придется пойти на некоторые меры, чтобы восстановить страну. В том числе провести экономические реформы, открыть американским инвесторам доступ к технологическому, оборонному и сельскохозяйственному секторам государства.

Ранее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что российская сторона должна выделить финансы на реконструкцию украинской инфраструктуры. По ее словам, американским властям стало сложнее находить деньги для Украины.