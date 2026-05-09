Лавров обсудил с Рубио график двусторонних контактов
Министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился с американским госсекретарем Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
«Пятого мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио», — отметили в ведомстве.
Темой разговора дипломатов стала международная повестка, а также двусторонние отношения России и Соединенных Штатов, в том числе график контактов.
По данным пресс-службы, стороны провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах. Беседа прошла в конструктивном ключе.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что Россия, Украина и США пока не планировали возобновить раунд переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, стороны взяли паузу в этом вопросе.
Ушаков также уточнил, что власти Украины знают о том, что необходимо для успешного дипломатического процесса.