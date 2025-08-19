В США заявили, что поддельные Лабубу могут привести к гибели ребенка

CPSC: поддельные Лабубу могут привести к гибели маленьких детей

В Америке появились поддельные игрушки Лабубу, от которых маленькие дети могут погибнуть. Об этом сказано на сайте комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC).

«CPSC выпускает срочное предупреждение для потребителей о поддельных плюшевых куклах Лабубу, которые представляют серьезную опасность удушья и смерти для маленьких детей», — процитировало заявление РИА «Новости».

Ведомство призвало американцев избегать покупки контрафактных игрушек и дало рекомендации, как отличить подделку. Покупателям посоветовали остерегаться распродаж и проверять количество зубов у куклы, чтобы убедиться, что она соответствует оригиналу.

Оригинальные игрушки Лабубу — коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы — продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Персонаж, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом, представляет собой эльфа-монстрика с зубастой улыбкой.

Ранее эксперт по работе и продвижению на маркетплейсах Максим Попов объяснил, почему Лабубу так быстро набрали популярность. Секрет связан с успешным маркетингом.