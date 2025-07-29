Эксперт по продвижению Попов заявил, что феномен успеха лабубу строится на успешном маркетинге и инфлюэнсерах

Нидерландский художник гонконгского происхождения Касинг Лунг придумал лабубу — одну из героинь своей книги комиксов «Монстры». В 2019 году китайский производитель детских товаров Pop Mart Ван Нин предложил Лунгу сотрудничество, и лабубу стала игрушкой. Эксперт по работе и продвижению на маркетплейсах Максим Попов в интервью сайту KP.RU объяснил феномен успеха лабубу.

В июне 2025 года Ван Нин вошел в топ-10 богатейших людей Китая с капиталом в 21,4 миллиарда долларов. Прибыль компании за первую половину года увеличилась на 350%, а цена акций взлетела с 34 до 270 долларов.

Как отметил Попов, популярность лабубу в мире и в России резко возросла после того, как участница южнокорейской группы Blackpink Лиса опубликовала фото своей сумочки от Louis Vuitton с брелоком из новой коллекции меховых монстров. Вскоре с брелочками-зубастиками были замечены певицы Рианна, Дуа Липа и Ким Кардашьян.

По данным пресс-службы Wildberries, с начала 2025 года россияне накупили лабубу на 1,5 миллиарда рублей. Причем до мая продажи были единичными, а в мае подскочили по сравнению с апрелем на 4700%, а в июне — еще на 1190%.

Специалист связал успех лабубу с умелым использованием маркетинговой стратегии и инфлюэнсеров — людей с большим числом подписчиков в социальных сетях.